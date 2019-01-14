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Eski polis merkezi eğitim yuvası oldu

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Eski polis merkezi eğitim yuvası oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılar döneminde güvenlik amacıyla Nur Mahallesi Botaş Caddesi'nde kurulan iki katlı polis merkezi, huzurun tesisiyle engelli çocuklar için eğitim yuvasına dönüştürüldü. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı hizmet veren Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulunda orta ve ağır düzeydeki zihinsel engelli ve otizmli 7-15 yaş arası 60 öğrenci, 11 özel eğitim öğretmeni eşliğinde eğitim görüyor. Velilerden Medine Erdoğan, "Çocuklarımızın böyle bir okula ve eğitime ihtiyacı vardı. Bu okulun açılması bize büyük mutluluk yaşattı" dedi.
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Eski polis merkezi eğitim yuvası oldu
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