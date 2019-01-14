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Eve giren hırsızlar suçüstü yakalandı

'da bir eve hırsızlık için giren Osman S. ve Hakan Ç. ile dışarıda gözcülük yapan Raziye Ç., polis tarafından suçüstü yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 10:25
Eve giren hırsızlar suçüstü yakalandı

Osman S. ve Hakan Ç. dün gece Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Yeşil Bayır Caddesi'ndeki bir eve, kapısını zorla açıp girdi. Raziye Ç. de ikiliye dışarıda gözcülük yapmaya başladı. Eve hırsız girdiğini fark eden çevre sakinleri, durumu başka bir yerde olan ev sahibi ile polise bildirdi. Adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Osman S. ve Hakan Ç. ile Raziye Ç.'yi hırsızlığı gerçekleştiremeden suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin poliste daha önceden de hırsızlık kaydı olduğu belirlendi.

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Eve giren hırsızlar suçüstü yakalandı
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