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İki bacanak arasında kavga: ateş edince araya giren oğlunu vurdu

Avcılar'da henüz belirlenemeyen bir nedenle iki bacanak arasında kavga çıktı. Taraflardan birisi, silahına davranınca araya giren oğlunu elinden vurdu. Hafif şekilde yaralanan genç ile darp edilen diğer bacanak, hastaneye kaldırılırken şüpheli her yerde aranıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 17:06
İki bacanak arasında kavga: ateş edince araya giren oğlunu vurdu

Olay, saat 15.30 sıralarında Deniz Köşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki bacanak arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Aile bireyleri, araya girerek büyüyen kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada şüpheli, yanında bulunan silahı bacanağına doğrulttu. Şüphelinin oğlu ise, araya girdi. Bir anda patlayan silahla şüpheli, oğlunu elinden hafif şekilde yaraladı. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli, bacanağını yumruklayarak yaraladıktan sonra kaçtı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ve asayiş büro ekipleri konuyla ilgili incelemeye başladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yakında bulunan bir hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise aranıyor.

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İki bacanak arasında kavga: ateş edince araya giren oğlunu vurdu
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