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İnternetten kandırıp, zorla fuhuş yaptırdılar

'da, internet üzerinden kandırarak 'den Adıyaman'a getirdikleri 17 yaşındaki kıza, günlük kiralanan evde zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 17:35
İnternetten kandırıp, zorla fuhuş yaptırdılar

İddiaya göre, V.Ç. ve T.A., internet üzerinden Niğde'de oturan 17 yaşındaki Z.S. ile tanıştı. İkili, kızı kandırarak, Adıyaman'a gelmeye ikna etti. Ancak Z.S.'ye günlük kiraladıkları bir evde zorla fuhuş yaptırmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri bir operasyonla V.Ç. ve T.A.'yı gözaltına aldı. Fuhuş yaptırılan Z.S. ise kurtarıldı.

GENÇ KIZ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.S. Niğde'deki ailesine teslim edilirken, V.Ç. ile T.A. adliyeye sevk edildi.

Eşini öldürüp, cesedini karton kutuya koyan kadın adliyeye çelik yelekle getirildi
Eşini öldürüp, cesedini karton kutuya koyan kadın adliyeye çelik yelekle getirildi

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İnternetten kandırıp, zorla fuhuş yaptırdılar
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