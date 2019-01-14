Kendisini döven sevgilisini öldürdü

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Balıkesir'ınEdremit ilçesinde Ceyda Malay (25), kendisini dövdüğünü ve ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği nişanlısı Gökhan Evinç'i (28), pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay, dün 13.00 sıralarında Darsofa Mahallesi 326. Sokak'ta meydana geldi. Hemşire Ceyda M. ile evlerine gelen nişanlısı Gökhan Evinç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini öne süren Ceyda M., babasına ait pompalı tüfeği alıp, Evinç'e 2 el ateş etti. Genç kadın daha sonra polisi arayarak olayı bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Gökhan Evinç'in yaşamını yitirdiği belirledi. Gözaltına alınan Ceyda M. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.