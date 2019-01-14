Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'a kar yağışı ve fırtına alarmı verildi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da kuzey yönlerden fırtına (60-80 kilometre/saat), İstanbul'un kuzey kesimlerinden ise zaman zaman kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.