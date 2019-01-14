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'den kritik uyarı! 'a kar yağışı ve fırtına alarmı verildi

Genel Müdürlüğü 'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Yapılan uyarıda kar yağışı gibi durumlar için de önlem alınması istendi. 'un yanı sıra Bursa'da da yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor.. Bursa Valiliği de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 15 Ocak Salı günü Türkiye genelinde hava durumuna dair detaylar haberimizde...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 19:11
Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'a kar yağışı ve fırtına alarmı verildi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da kuzey yönlerden fırtına (60-80 kilometre/saat), İstanbul'un kuzey kesimlerinden ise zaman zaman kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'a kar yağışı ve fırtına alarmı verildi
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