Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu bilgisi! Yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak

İki gündür soğuk havaların tekrar hissedilir derecede düşmesinin ardından Meteoroloji'den peş peşe uyarılar son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışları başkent Ankara ve İstanbul'da da etkili olmuş kentler beyaz örtüye bürünmüştü. Yeni yapılan uyarılar sonrasında yarın sabah saatlerinden itibaren hemen hemen yurdun tüm yerlerinde kar yağışları etkili olacak. Marmara bölgesinde de etkili olan kar yağışlarının İstanbul'da öğlen saatlerinden sonra kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor. İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar...