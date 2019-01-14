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'den son dakika kritik bilgisi! Yarın 'da yoğun olacak

'den hava durumuna ilişkin kritik son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde etkili olan sağanak yağışlar yarın yerini kar yağışına bırakacak. Yeni gelen bilgiler doğrultusunda İstanbul'da bu sene çok etkili olmayan kar yağışının yarın öğleden sonra etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından kar yağışları Türkiye genelinde etkili olacak. İşte yeni gelen uyarıları ve kar yağışına dair tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 14.1.2019 14:42
Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu bilgisi! Yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak

İki gündür soğuk havaların tekrar hissedilir derecede düşmesinin ardından 'den peş peşe uyarılar son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışları başkent Ankara ve 'da da etkili olmuş kentler beyaz örtüye bürünmüştü. Yeni yapılan uyarılar sonrasında yarın sabah saatlerinden itibaren hemen hemen yurdun tüm yerlerinde kar yağışları etkili olacak. Marmara bölgesinde de etkili olan kar yağışlarının İstanbul'da öğlen saatlerinden sonra kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor. İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar...

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Meteoroloji'den son dakika kritik hava durumu bilgisi! Yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak
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