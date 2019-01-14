Öğretmenler öğle arasında sporda

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'de bir lisenin öğretmenleri, "Sağlıklı yaşam, kaliteli eğitim" sloganıyla, motivasyon ve verimliliklerini artırmak amacıyla hafta içi iki gün öğle arasında gönüllü antrenör eşliğinde spor yapıyor. Derse girecekleri için spor hareketlerini iş kıyafetleri ya da kravatlarıyla yapan öğretmenlere, okulun yöneticileri de eşlik ediyor. Okul Müdürü Yusuf Özmerdivenli, spor yaparak boyun ağrılarından kurtulduğunu, bunun üzerine meslektaşlarına da fayda sağlayacağını düşünerek böyle bir etkinliğe karar verdiklerini söyledi. Öğretmenlerden Çilem Sönmez ise "Sağlıklı yaşam, kaliteli eğitim" sloganıyla yola çıktıklarını dile getirerek, "Sporun çok faydasını görüyorum. Derse daha enerjik giriyoruz ve daha verimli oluyoruz." dedi.