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Otobüste bayılan genç kızı hastaneye yetiştirdi

'ta, bindiği halk otobüsünde bayılan Ayşenur Yardımumar'ı (19), şoför Oğuz Çolak, otobüsün güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 17:50

Saçaklızade Mahallesi'nden 46 H 346 plakalı halk otobüsüne binen Ayşenur Yardımumar, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Şoför Oğuz Çolak da hemen güzergahını değiştiripi otobüsü Necip Fazı Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim ek hizmet binasına sürdü.

Korna çalarak diğer sürücülerden yol isteyen Çolak'ın hastaneye ulaştırdığı genç kız acil serviste tedavi altına alındı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, duyarlılığı ile büyük takdir toplayan Oğuz Çolak, "Araçta seyir halindeyken genç kızın bayıldığını söylediler. Ben de bunun üzerine güzergahı değiştirerek hastanenin acil servisine getirdim" dedi.

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Otobüste bayılan genç kızı hastaneye yetiştirdi
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