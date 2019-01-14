Palu’lar tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

ATV'deyayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programındaki iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında canlı yayında gözaltına alınan Palu ailesi üyeleri, Harun ve Havva Palu, çocukları İsa, Fatih, ve Ayşe Palu ile damatları Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, 4 gündür süren sorgularının ardından, dün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. İfadeleri tutarsız olan ve birbirlerini suçlayan aile üyeleri, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer aile fertleri ise tutuklandı.Havva Palu'nun, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurarak, 11 yıl önce kaybolan kızı ve torunun bulunmasını istemesi üzerine ortaya çıkan olayda, anne ve kızını öldürdüğü öne sürülen damat Tuncer Ustael'in, cesetlerin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine kadavra köpekleri "Melon" ve "Tina" ile bölgede kazı yapılmıştı.