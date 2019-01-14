Pendik'te 1’kadın 2 hırsız, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı...
Pendik'te gece saatlerinde hırsızlık için bir eve giren 1'kadın 2 hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yere yatırılarak kelepçelenen şüpheliler, uzun süre polise direnerek bağırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 14.1.2019 10:31Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 11:06
Olay, geçtiğimiz 4 Ocak Cuma günü saat 03.15 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Altkaynarca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde 1'i kadın 2 hırsız, semtte bulunan bir binaya girdi.