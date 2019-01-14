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'te 1’kadın 2 hırsız, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı...

'te gece saatlerinde hırsızlık için bir eve giren 1'kadın 2 hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yere yatırılarak kelepçelenen şüpheliler, uzun süre polise direnerek bağırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 11:06
Pendik'te 1’kadın 2 hırsız, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı...

Olay, geçtiğimiz 4 Ocak Cuma günü saat 03.15 sıralarında Kaynarca Mahallesi Altkaynarca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde 1'i kadın 2 hırsız, semtte bulunan bir binaya girdi.

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Pendik'te 1’kadın 2 hırsız, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı...
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