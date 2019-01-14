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Sancaktepe'de feci

Sancaktepe'de, TIR'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü araç içinde hayatını kaybetti. nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 22:28

Kaza, 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan 34 TJM 29 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağlıyor. Bu nedenle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor

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Sancaktepe'de feci kaza
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