Şiddet mağduru 250 bin kadına devlet şefkati

BUGÜN NELER OLDU

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın rakamları, Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri'nde (ŞÖNİM) şiddete uğrayan 250 bin kadına hizmet verildiğini ortaya koydu. Halen 76 ilde bulunan ŞÖNİM'lerde 2019 hedefini ise 81 ilde şiddet mağdurlarına barınma hizmeti sunabilmek oluşturuyor. Bu kapsamda 2019'da 5 ilde daha ŞÖNİM'in hizmete açılması planlanıyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin Meclis Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu bünyesindeki İstanbul sözleşmesinin etkin uygulanması ve izlenmesine yönelik alt komisyonda yaptığı sunum kadına yönelik şiddete karşı yapılan çalışmaları ortaya koydu. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa Çadır, kadına yönelik şiddetle ilgili eylem planlarının sadece ulusal eylem planı olmasını yeterli görmediklerini ve il eylem planları hazırlandığını belirtirken halen 70 ilde kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı olduğunu ve bunun 81 ilde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Çadır, şiddetle mücadele ve riskli vakaların takibi konusunda 2015 yılından bu yana elektronik kelepçe uygulamasının Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Antalya olmak üzere 6 ilde uygulandığını belirtirken Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'yla, elektronik kelepçenin diğer illerde de uygulanması yönünde çalışma yaptıklarını bildirdi.Çadır, halihazırda 76 ilde ŞÖNİM'lerin hizmet verdiğini, 2019 sonuna kadar 81 ilde ŞÖNİM'lerin açılışının tamamlanacağını bildirdi. Çadır, ŞÖNİM'lerde 250 bini kadın olmak üzere toplam 329 bin kişiye hizmet verildiğini kaydetti. ŞÖNİM'lerin yanı sıra Bakanlığın tüm illerde kadın konukevleri bulunurken 2 bin 697 kapasiteyle 110 konukevi kadınlara hizmet veriyor. Yine göç idaresine bağlı 1 konukevi, yerel yönetimlere bağlı 32 kadın konuevi ve STK'lara bağlı 1 konukevi ile birlikte 144 konukevi 3 bin 454 kapasiteyle hizmet veriyor.