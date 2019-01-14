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Son dakika: 3 gündür kayıptı... Cesedi bakın nerede bulundu!

'nın Akhisar ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan 'un (31) cansız bedeni bir dere kenarında bulundu.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 07:47
Son dakika: 3 gündür kayıptı... Cesedi bakın nerede bulundu!

Jandarma ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Aşağıdolmadeğirmen Mahallesi'ndeki Değirmen Başı mevkiinde bir ceset olduğu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler, dere kenarında 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin, 31 yaşındaki Zekeriya Akyol olduğu belirlendi.

Engelli olduğu öğrenilen Akyol'un etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sele kapıldığı tahmin edilirken, Akyol'un 3 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Akyol ailesinin 3 gündür herhangi bir kuruma kayıp başvurusunda bulunmadığı öne sürüldü. Hayatını kaybeden Zekeriya Akyol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: 3 gündür kayıptı... Cesedi bakın nerede bulundu!
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