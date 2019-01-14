Son dakika: İzmir'de bir fabrikada kazan patladı: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir alüminyum fabrikasında bakır kazanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasının kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 2 işçinin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.