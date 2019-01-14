Tuzla'daki cinayetin zanlıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir kişinin aracında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aydınlı Mahallesi Çamlı Belde Yolu Caddesi'ndeki bir kafenin önündeki aracında Murat Gözüpek'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucunda kaçan şüphelilerden Okşan Ü'yü aynı cadde üzerindeki bir başka kafenin önünde yakaladı. Olaya karıştığı belirlenen diğer şüpheliler Emrah K, Mert K. ve Sinan O. da Pendik'te kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde bulunan şüpheliler ilk ifadelerinde, olayın uyuşturucu satışından kaynaklanan anlaşmazlık sonucunda meydana geldiğini savundu.

Şüpheli Mert K'nin, ilk ifadesinde cinayeti işlediği itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.