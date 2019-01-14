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Vatandaşa müjdeli haber! ve Gaziantep'te su fiyatlarına indirim

Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara’da su ücretlerinde yüzde 30 indirim yapılmasını kararlaştırdı. Bir indirim haberi de Gaziantep'ten geldi. Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarına yüzde 12 indirim yaptı.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 07:44
Vatandaşa müjdeli haber! Ankara ve Gaziantep'te su fiyatlarına indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bu akşam Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında Ocak ayının son oturumunu gerçekleştirdi. Meclis toplantısında tüm parti gruplarının oy birliğiyle Başkent'teki su ve atık su tarifesinde yüzde 30 indirime gidildi.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre indirim konut ve işyerlerindeki tüm aboneler için geçerli olacak. İndirimli yeni tarife, 21 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

İndirime gerekçe olarak Gerede'den gelen suyun kısa sürede Ankara'ya ulaşacak olması ve Kesikköprü'den su alınmayacağı için enerji maliyetinin düşmesi gösterildi. Ayrıca barajlardaki su rezervinin de yağışlarla birlikte arttığına dikkat çekildi.

Öte yandan Ankara'da su fiyatlarında ÜFE ve TÜFE'den düşük olana göre yapılan aylık artış kararı da kaldırıldı.

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Vatandaşa müjdeli haber! Ankara ve Gaziantep'te su fiyatlarına indirim
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