4 yıl önce nakille kurtuldu, 4 kişiye hayat verdi

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Bursa'da, 3 yıl bekledikten sonra yaşamını yitiren bir kişinin böbreğiyle hayata tutunan diyaliz hastası İlhan Asa (48), önceki gün beyin felci nedeniyle hayatını kaybetti. "Organ bağışının önemini yaşayarak öğrendim" diyen Asa, ölümünün ardından 4 hastaya hayat verdi. Olay şöyle gelişti: 7 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan Asa, yaşamına, belirli aralıklarla diyalize girerek devam etti. Kadavradan nakil listesine yazılan Asa'nın bekleyişi ise 3 yıl sürdü.Sonunda şans yüzüne güldü ve kadavradan bağışlanan bir böbrek, doku uyumu da sağlayınca 2015'te İlhan Asa'ya nakledildi. Hayata dönen Asa, tüm organlarını bağışladı. Ancak önceki gün aniden rahatsızlanan Asa, hastaneye kaldırıldı. Kontrolde, beyin felci geçirdiği belirlenen Asa, doktorların çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Asa'nın vasiyetiyle nakli yapılabilecek durumdaki organlarını almak için Bursa ve İstanbul'dan iki ayrı ekip İnegöl'e geldi. Zamanla yarışan ekip, Asa'nın kalbini, karaciğerini ve iki korneasını aldı. Asa'nın kalbi İstanbul'a, karaciğeri ve korneaları da Bursa'ya, uygun hastalara nakledilmek üzere götürüldü.