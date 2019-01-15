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Son Dakika | ne zaman belli olacak? 2019 askerlik celp dönemi sorgula

Asker adaylarının gözü bu son dakika haberinde... için geri sayım devam ediyor. 2019 Şubat ayı içerisinde askerlik görevini yerine getirecek olan bireyler, celp yerleri konusunda araştırmalarını hızlandırdı. MSB tarafından Şubat askerlik celp yerleri konusunda tarih verilmesinin ardından konuya yönelik araştırmalar büyük artış gösterdi. Peki, 99/1 askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak? sorgulama hakkında detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 09:30
Son Dakika | 99/1 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2019 askerlik celp dönemi sorgula

1999/1 celp kapsamında vatani görev olan askerlik hizmetini yerine getirecek olan yurttaşlar, askerlik yerleri konusunda sorgulamalarını yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru neticesinde, 2019 Şubat celp dönemindeki sevke tabi yükümlüler ile sevk işlem tarihleri de belli oldu. İşte, MSB'nin açıkladığı 99/1 askerlik celp yerleri hakkında merak edilen detaylar...

99/1 ASKERLİK CELP YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, Şubat ayı içerisinde askere gidecek olan ilk grubun askerlik yerleri 15 Ocak 2019 Salı günü belli olacak.

ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSB'nin yayımladığı ve Şubat 2019 asker alma sürecine ilişkin sevk bilgisini de içeren ise şu şekilde;

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Son Dakika | 99/1 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2019 askerlik celp dönemi sorgula
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