Araba fiyatına tespih

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Aksaray'da yeni açılan tespih evinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen tespihçiler, tespih severlerle buluştu. 2 bin liradan 50 bin liraya kadar fiyatları olan tespihlerin görücüye çıktığı tespih evinde ikinci el araç fiyatına alıcılarıyla buluşuyor. Kehribar, Oltu ve Osmanlı dökümü gibi onlarca çeşit tespihlerin satışa sunulduğu tespih evinde 25 bin TL'ye bir tespih satışı yapıldı.Tesbihi satın alan Efdal Arıkan (50), tespihin güzel bir yatırım aracı olduğunu belirterek, "Bakıyorum, benim içime sinen, hatasız olanlardan tespih alıyorum. Hiç fiyatına bakmadan, 30 bin TL'ye, 40 bin TL'ye aldığım tespihler var. Ben hobi olarak yapıyorum, bir de yatırım olarak yapıyorum. Güzel bir yatırım yani. 15 bin TL'ye alıyorum 1 sene sonra 30 bin TL veriyorlar, bakmıyorum. Gayet güzel bir yatırım. Altın, dövizden daha fazla getirisi olan bir yatırım. Benim şu tespihim Türkiye'de en çok tutulan renklerden çok hoş bir tespih. Benim bu tespihime 25 bin TL verdiler vermedim. Ben bunu 2 sene önce 13 bin TL'ye aldım. Bu bir tutku, nasıl herkesin bir hobisi var, kimisi lüks arabalardan hoşlanır, benim hobim de tespih. Hoşuma gittiği zaman 20 bin, 30 bin TL, hiç bakmadan alıyorum" dedi.