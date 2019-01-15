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AVM otoparkında yaşanan hırsızlık "Bu kadarına da pes" dedirtti

'da bir AVM otoparkında Uber sürücüsü, uber aracından ayna kapağı çaldı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasında

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 16:52

İstanbul'da bir AVM otoparkında yaşanan hırsızlık "bu kadarına da pes" dedirtti. İddiaya göre bir uber sürücüsü, aracının kırılan ayna kapağını bir başka uber aracından çaldı.
Edinilen bilgilere göre olay İstanbul'da bir AVM'de yaşandı. İddiaya göre otoparka park eden uber sürücüsü, park halindeki bir başka uber aracının ayna kapağını gözüne kestirdi. Aracn başına gelerek oyalanan ve uygun bir anı bekleyen sürücü, ardından uber aracının ayna kapağını sökerek çaldı. Hızla uzaklaşan sürücü kendi aracına binerek otoparktan ayrıldı. "Bu kadarına da pes" dedirten anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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AVM otoparkında yaşanan hırsızlık "Bu kadarına da pes" dedirtti
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