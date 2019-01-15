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'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

’te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, 98 köy yolu ulaşıma kapandı.?

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:31
Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün 1 metre 22 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, bugün yaklaşık 1,5 metreye ulaştı. Tek katlı evler ve otomobiller kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yüksek kesimlerde ise 98 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede karla mücadele ekiplerinin 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile çalışmalarını sürdüğü bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışını aralıklarla perşembe gününe kadar süreceğini, cuma ve cumartesi günü ise bölgeyi terk edeceğini belirtti.

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Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
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