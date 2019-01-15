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'nda yoğun kar yağışı

D-100 kara yolunun kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu, yolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 16:44
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Sabah saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, Bakacak ve Darıyerihasanbey mevkilerinde iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.

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Trafik ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarından, ara��ları Anadolu Otoyolu'na yönlendiriyor. Polis ekipleri söz konusu mevkilerde araçları durdurarak, parklara çektiriyor.

Kayarak yolun kapanmasına neden olan tırların kurtarılması için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
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