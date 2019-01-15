Bomba gibi patladı

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Sakarya'da heyelan nedeniyle doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay ucuz atlatıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Doğalgaz ana boru hattındaki patlama, Erenler ilçesi Değirmendere mahallesinde dün 07.30'da yaşandı. Patlama nedeniyle yangın çıktı. Gökyüzünde alev topuna dönen yangınla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı kırsal alanı bulmakta güçlük çeken ekipler, patlamayı kontrol altına aldı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, patlamanın Adapazarı-Bözüyük ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.Nayir "Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. İlk tahminlere göre heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısına bağlı patlama ve ardından yangın çıktığını düşünüyoruz" dedi. Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) de Sakarya'daki patlamayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. BOTAŞ'a ait doğalgaz iletim hattında heyelan sonucu bir patlama meydana geldiği belirtilen açıklamada "Sakarya'da sorumluluk alanımız içinde doğalgaz kesintisi söz konusu olmayacaktır" denildi.