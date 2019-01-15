Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

'te / davası

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada, örgütün kriptolu haberleşme programı 'u kullandığı iddia edilen 2 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 17:16
Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar Nihat Doğan ve Zeki Yılmaz ile avukatları katıldı.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını ve suçsuz olduklarını söyledi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların örgütün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandıklarını, sanık Doğan'ın örgütte bazı zaafları olanların nitelendirildiği "EA" kategorisinde bulunduğunu, sanık Yılmaz'ın ise zaafları olmayan, kendini örgüte teslim edenlerin yer aldığı "SAYA" grubunda yer aldığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te FETÖ/PDY davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN