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Genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

'ın Efeler ilçesinde okula giderken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan (18), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 10:08
Genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı'nda geçen hafta meydana gelmişti. Lise öğrencisi Cemile Vural, okula gitmek için evden çıkmıştı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vural'a, E. G.'nin (26) kullandığı 09 FJ 717 plakalı hafif ticari araç çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan ve Aydın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Bölümünde tedavi altına alınan genç kız bir haftalık yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu. Genç kızın ölümü ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Cemile Vural'ın cenazesi bugün Tepecik Mahallesi, Tepecik Camii'inde kılınacak olan cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Genç kız yaşam mücadelesini kaybetti
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