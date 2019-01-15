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Havaya atılan su buz olarak düşüyor

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Havaya atılan su buz olarak düşüyor
Kar ve soğuk hava Doğu Anadolu'da etkisini sürdürüyor. Doğu'da eksi 20 dereceyi bulan soğukta havaya serpilen sıcak su, buz tanecikleri olarak yere düşüyor. Bitlis, Van'ın Çatak ilçesi ile Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu şehir merkezinde, çocuklar karın tadını kartopu oynayarak çıkarırken, gençler kar yağışını Kafkas dansı yaparak kutladı. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve kar uyarısında bulundu. Bugün öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve yüksekleri ile Marmara'nın doğusu, Ankara'nın kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Denizlerde de fırtınanın etkili olacağı belirtilirken denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Murat YILDIRIM - Sekvan KÜDEN - Metin HARIKÇI / SABAH
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Havaya atılan su buz olarak düşüyor
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