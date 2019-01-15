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ve 'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri () ve Deniz Otobüslerinin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 06:25 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 06:33
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
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