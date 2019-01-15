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'de ilgi isteyen gülümsetti

'de yürüyüşe çıkan bir kişinin yanına gelen sokak köpeğinin ona dokunarak ilgi istemesi gülümsetti. Eli cebinde bekleyen vatandaş da, köpeğin isteğine kayıtsız kalmayarak başını okşadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 09:40
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Silivri'de matbaacılık yaptığı öğrenilen Adnan Baş, hafta sonu yürüyüşe çıktığında sokak köpeğiyle ilginç bir bağ kurdu. Yürüyüş sırasında bir sokak köpeği Adnan Baş'ı takip etmeye başladı. Dinlenme tesisinde eli cebinde bekleyen Adnan Baş'ın yanına gelen sokak köpeği ilgi istedi. Kafasını kaldırıp, ayaklarıyla Baş'ın bacağına dokunmaya başlayan köpeğin bu isteğine Adnan Baş kayıtsız kalmadı. Sevgi isteyen köpeğin başını bir süre okşayan Baş, tekrar elini cebine koyduğunda köpek yine ayaklarıyla dokunarak devam etmesini istedi. Bu hareketin sürekli olması çevrede görenleri gülümsetirken, Adnan Baş, köpeği bir süre daha sevdi.
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İstanbul Silivri'de ilgi isteyen sokak köpeği gülümsetti
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