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Karısını darp ederek ağır yaralayan koca tutuklandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 16:23

- Karısını darp ederek ağır yaralayan koca tutuklandı

(Fotoğraflı)

Muhammer Ay
SAMSUN (İHA) - Samsun'da karısını darp ederek ağır yaraladığı iddia edilen koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sebeplerden dolayı eşi T.Y. (22) tarafından darp edildiği iddia edilen Ö.Y. (25) adlı kadın ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. T.Y. adlı koca ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.
'Kasten yaralama, tehdit, hakaret' suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen T.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.Y., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Karısını darp ederek ağır yaralayan koca tutuklandı
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