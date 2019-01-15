Manisa'da dere yatağında ceset bulundu

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıdolma Mahallesi Değirmen Başı mevkisinde dere ortasında birikmiş toprak yığını üzerinde erkek cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Olay yerindeki incelemede, cesedin Dolmadeğirmen Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Zekeriya Akyol'a (31) ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AİLE KAYIP İHBARINDA BULUNMAMIŞ
Akyol'un ailesinin kayıp ihbarında bulunmadığı öğrenildi. Ailenin, Akyol'un geçmişte de evden ayrılarak dönmemesi nedeniyle ihbarda bulunmadığı öne sürüldü.
Jandarma ekipleri, Akyol'un bölgede etkili olan sağanak sonrası derede oluşan taşkına kapılmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.