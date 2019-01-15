Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Dün hemen hemen tüm yurt genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar çok fazla kar görmese de gece saatlerinden itibaren dona maruz kaldılar. Araçları ile yola çıkacak bireyler konuyla ilgili önlem almaya çalışıyorlar. 'Kar ne zaman yağacak ne kadar sürecek' sorusu ise dün akşam saatlerinden beri vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. İşte İstanbul, Ankara ve tüm yurt genelinde hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılacak hava durumu açıklamalarını merak içinde bekleyen bireyler, bir yandan da 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Meteoroloji ise konuyla ilgili açıklamaları art arda yaptı. Özellikle Marmara bölgesi için ciddi uyarılarda bulunan Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamaları...