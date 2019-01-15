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'den son dakika ve kar yağışı uyarısı! kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle dün akşam saatlerinden itibaren 'da başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yollarda dona neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte bireyler, 'İstanbul'a bugün kar yağacak mı' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise bu konuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' İşte İstanbul, Ankara ve tüm yurt genelinde hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 16.1.2019 07:44
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Dün hemen hemen tüm yurt genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, özellikle 'da yaşayan vatandaşlar çok fazla kar görmese de gece saatlerinden itibaren dona maruz kaldılar. Araçları ile yola çıkacak bireyler konuyla ilgili önlem almaya çalışıyorlar. 'Kar ne zaman yağacak ne kadar sürecek' sorusu ise dün akşam saatlerinden beri vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. İşte İstanbul, Ankara ve tüm yurt genelinde hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılacak hava durumu açıklamalarını merak içinde bekleyen bireyler, bir yandan da 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Meteoroloji ise konuyla ilgili açıklamaları art arda yaptı. Özellikle Marmara bölgesi için ciddi uyarılarda bulunan Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamaları...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul kar ne zaman yağacak?
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