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Sokakta tuvaletini yapan adama vatandaşlardan tepki

Muğla'nın ilçesinde, motosikletinden inerek çevredeki esnafın gözü önünde bir otomobilin arkasına geçip tuvaletini yapan kimliği belirsiz kişi dayak yemekten son anda kurtuldu.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 11:49
Sokakta tuvaletini yapan adama vatandaşlardan tepki

Olay dün, saat 16.30 sıralarında Tepe Mahallesi 31 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılan olay 'pes' dedirtti. Sokakta motosikletiyle giden bir kişi, aniden yol ortasında durarak motosikletinden indi.

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Sokakta tuvaletini yapan adama vatandaşlardan tepki
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