Sokakta tuvaletini yapan adama vatandaşlardan tepki
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motosikletinden inerek çevredeki esnafın gözü önünde bir otomobilin arkasına geçip tuvaletini yapan kimliği belirsiz kişi dayak yemekten son anda kurtuldu.
Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:39Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 11:49
Olay dün, saat 16.30 sıralarında Tepe Mahallesi 31 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılan olay 'pes' dedirtti. Sokakta motosikletiyle giden bir kişi, aniden yol ortasında durarak motosikletinden indi.