Takside bulduğu 120 bin lirayı sahibine teslim etti

Çay ticareti yapmak için önceki gece İran'dan İstanbul'a gelen Reza Mandegani, Atatürk Havalimanı'ndan bindiği taksiyle Taksim'e gitti. Burada taksiden inen Mandegani, bir süre sonra yanındaki çantasını unuttuğunu fark etti. Müşterisini bıraktıktan sonra havalimanına geri dönen taksici Can Çelebi ise yolcunun arka koltukta çanta unuttuğunu gördü. Taksici, çantayı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne teslim etti. Yapılan araştırma sonrasında çanta İranlı turiste teslim edildi.



TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM



Parasına kavuşan Mandegani "Taksiyle Taksim'e gittim. Taksim'de çantamın kaybolduğunu o anda fark ettim ve buraya geldim. Türk halkına çok teşekkür ederim. Gezmek için İstanbul'dayım. İstanbul'da çay ticareti yapmak için gelmiştim. İran'dan Türkiye'ye çay ihracatı yapıyorum." dedi.

Taksiye aldığı yolcu fark etti



Can Çelebi ise "Arkadaşı Dış Hatlar köprüsünden aldım. Taksim Balo Sokağı'na götürdüm. Bıraktım. Geri geldim. İkinci yolcuyu alırken çantayı yolcu fark etti zaten. Yolcuyu bıraktıktan sonra yönetime geldim. Disiplin kurulunu aradım. Geldim teslim ettim. Disiplin kurulu başkanımız da yolcuya ulaşmış. Şimdi de hayırlısıyla yolcumuza çantasını teslim edeceğiz" diye konuştu.



TAKSİCİLER HELALİNDEN PARA KAZANAN İNSANLARDIR



Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise Can Çelebi'nin bulduğu çantayı kendilerine hemen teslim ettiklerini söyleyerek, "Çantayı başka bir yolcu görmüş. O da bu işin başka bir kahramanı. O yolcu haber veriyor arabada bir çanta var diye. Şoför arkadaşımız, Can kardeşimiz misafirimizin çantasını alıp getiriyor bize teslim ediyor. Burada bunlar sürekli olan şeylerdir. Sürekli taksici hakkında kötü imaj için aleyhimizde haberler yapılmaktadır. Maalesef bunlar doğru değildir. Taksici esnafı düzgün esnaftır. Helalinden para kazanan insanlardır. Tabii ki her meslekte olduğu gibi taksicilerin içinde de kötü niyetli insanlar vardır. Atatürk Havalimanı'nda şükürler olsun 40 yıldır 45 yıldır sabıka kaydı alınmaktadır. Burada bulunan paralar çok büyük bir para olarak gözükse de, bizim buralarda sürekli olan şeyler bunlar. Ben Can kardeşime teşekkür ediyorum. Kendisini ayın şoförü ilan ediyoruz. Kendisini ayrıca Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooparatifi olarak ödüllendireceğiz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum bizi gururlandırdığı için" diye konuştu.



Öte yandan Reza Mandegani parasını bulup kendisine teslim eden şoför Can Çelebi'ye 200 dolar döviz hediye etti.

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