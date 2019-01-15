Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > TIR’a çarpan taksinin sürücüsü öldü

TIR’a çarpan taksinin sürücüsü öldü

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019
TIR’a çarpan taksinin sürücüsü öldü
Sancaktepe'de, TIR'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü araç içinde hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan 34 TJM 29 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR’a çarpan taksinin sürücüsü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN