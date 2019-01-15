Uzman estetisyene beyzbol sopalı saldırı

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Sarıyer'de Medikal Estetik Uzmanı Saliha Sönmezateş, işten çıkıp evine giderken beyzbol sopalı 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar estetisyen uzmanının sadece ellerine ve kollarına zarar verdi. Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz cuma günü yaşandı. İş çıkışı evine doğru giden Medikal Estetik Uzmanı Saliha Sönmezateş, akıl almaz bir saldırıya maruz kaldı. Zekeriyaköy Çırçır Deresi yolu üzerinde akşam 21.00 sıralarında arabasıyla evine giden Sönmezateş'in yolu, iki araçla gelen yüzleri kapalı şahıslar tarafından kesildi. Uzman estetisyenin aracının camlarını beyzbol sopaları ve çekiçle kıran zanlılar, ardından kapıyı açarak darp etti. Zanlılar saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Sönmezateş'in saldırı sonucu özellikle kolları ve ellerinde morluklar oluştu.Yaşadığı dehşeti anlatan Sönmezateş, "Cuma akşamı iş yerimden çıkıp evime doğru her zamanki güzergahımdan giderken evime çok az bir mesafe kala karanlık yolda iki araç tarafından sıkıştırıldım. Önden ve arkadan aracıma çarpan şahıslar, önce arabamı durdurdular. Saldırganların yüzlerini göremedim. Kafalarında kaşlarına kadar çekilmiş birer bere ve montlarının fermuarını ağzının üzerine kadar çekmişlerdi. O yüzden çok da fazla göremedim. Arabayı durdurduktan sonra ellerindeki sopalar ve çekiçlerle önce arabamın camlarını kırdılar. Daha sonra kırık camlardan ellerini içeri sokup kapıları açarak gördüğünüz gibi sadece ellerime ve kollarıma en çok da sağ elime ve koluma vurdular. Ellerimle iş yaptığım için özellikle işimi yapmamam yönünde bir saldırıydı. Hiçbir tehdit almamıştım. Bu saldırı dakikalarca sürdü. Hiç konuşmadan ve ses çıkarmadan sadece vurdular. Son derece şiddetli ve korkutucu bir saldırıydı. 6 hafta gibi bir iş görememezlik hali var şu an elimde. Tabii ki adli olarak rapor alındığı zaman savcılığa da iletilecek" dedi. Polis, zanlıların yakalamak için çalışma başlattı.