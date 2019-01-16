1 ay içerisinde 11 evi soydular

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda Meram ilçesinde bulunan Karahüyük ve Hatip mahallelerindeki 11 evde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin Ahmet D.(25), kardeşi Fikri D. (23), Muhammet S. (24) ve Muhammet Ali Y. (23) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı.

AMCASININ EVİNİ BİLE SOYMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Şüphelilerin girdikleri evlerden çaldıkları televizyon, dizüstü bilgisayar laptop, ziynet eşyaları ve güvenlik kamera sistemlerini sattıkları belirlendi. Şüphelilerden Muhammet S.'nin amcasının evinden de bir adet dizüstü bilgisayar laptop çaldığını itiraf ettiği bildirildi. Şüpheliler, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.