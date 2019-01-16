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’da hortum anı kamerada

'in ilçesinde meydana gelen hortum, görüntülendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 12:15
Anamur’da hortum anı kamerada

Anamur'a bağlı Ören Mahallesi'nde oturan Yusuf Zengin, ilçede oluşan hortumun etkisi ile dairesinin karşısındaki blokların çatısındaki tuğlaların ve su tahliye borularının uçma anını kayıt altına aldı. Araçların üzerine düşen tuğlaların ve çatı parçalarının anbean kaydedildiği görüntüde binanın giriş kapılarının çarparak parçalanması ve o esnada içeriye girmeye çalışan 2 kişinin da görüntüleri yansıdı. Kayıt sırasında karşı bloktan fırtınanın kopardığı bir tuğla ise kayıt yapan Zengin'in hemen yanındaki duvara çarptı. Zengin, tehlikeyi birkaç santimetre ile atlatırken meydana gelen hortumda, bir evin çatısı, duvarları ve bir seranın çöktüğü öğrenildi.

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Anamur’da hortum anı kamerada
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