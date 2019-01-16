Haftanın BİM aktüel kataloğunda cazip fiyatlarla büyük sürprizler! 18 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler listesi

BİM marketler zinciri resmi internet sitesi üzerinden yeni hafta kataloğunu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi indirimli ürünler yine yoğun ilgi ile karşılaştı. Bu ürünler sosyal medyada birçok kez paylaşılırken en çok da 'çamaşır makinası' dikkatleri üzerine çekti. BİM aktüel kataloğu arasında teknolojik ürünlerde indirimli fiyatlar ile bu hafta müşterileri ile buluşacak. 18 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğu burada.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI

18 Ocak BİM aktüel ürünleri tam sayfa kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünlerin tam sayfa listesini aşağıdaki görsel üzerine tıklayarak hemen görebilirsiniz.

BİM AKTÜEL KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN