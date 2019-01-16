- Çıldır Gölü'nde buzlarla görsel şölen

- Yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, havadan görüntülendi

- Buz tutan Çıldır Gölünde balık ağları gerildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ARDAHAN (İHA) - Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, yüzeyinin tamamen buzla kaplanmasıyla adeta görsel şölen sundu. Havadan görüntülenen gölde balık ağları gerildi, manzara kartpostallık görsel oluşturdu.

Bölgenin en büyük tatlı su gölü olmasının yanı sıra yüzölçümü olarak Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci göl olan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinin tamamı dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı. Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikte ve en derin yeri 42 metre olan, 123 kilometrekare alana sahip gölün yüzeyindeki buzun kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Yılın büyük bölümünde tamamen buzla kaplanan yüzeyinde gezinti imkanı sunan atlı kızaklar ya da buzlar kırılarak yapılan balık avcılığıyla dikkati çeken Çıldır Gölü'nün buz tutması vatandaşların da ilgisini çekti. Çocuklar buz tutan göl üzerinde kayarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

Yörenin önde gelen turizm merkezlerinden olan göle gelen vatandaşlar buz tabakasında yürüdü. Üzerindeki buzun ince ve parlak olması nedeniyle oluşan yansımalarla kartpostallık görüntüler oluşturan göl, karla kaplı çevresi ile de ayrı bir güzellik sundu.

Baharda rengarenk doğası, kış mevsiminde bembeyaz örtüsü ile yılın her mevsimi farklı bir yüzünü gösteren Çıldır Gölü, unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamayı sağlıyor. Karayolu veya demiryolu ulaşımı dışında, Çıldır Gölü tur seçenekleri ile bu büyüleyici manzaranın tadını çıkartmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin donan tek gölü olan Çıldır, buzu kırarak balık tutmaya çalışan balıkçılar, buz üzerinde yürüyen insanlar, kızak sürenler gibi çeşit çeşit insan manzaraları ile gelenleri bambaşka bir dünyaya götürüyor.

İstanbul'dan Çıldır Gölünü gelip drone ile eşsiz manzaralar çeken Mimar Proje Müdürü Murat Turna, "Çıldır Gölü'nün vazgeçilmezi atlı kızakları drone ile görüntüledim. Sezonunun ilk gezintilerini yapmaya başlayan atlı kızaklar görsel bir şölen oldu ve bölgenin turizm açısından önemli. Bu bölgede Çıldır Gölü, Ani Harabeleri ve Doğu Ekspresi çekimleri yurt dışında çok büyük ilgi görmesine karşın Türkiye'de drone yasakları yüzünden yeteri kadar turizme katkı veremiyoruz. Bu konuda 10 bin kişilik bir drone grubumuz var. Turizme katkı açısından çok önemli bir pazarlama alanı olan drone çekimlerinin avantajını kullanamıyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU