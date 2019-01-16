Kars'ta lise öğrencisi genç kız evinde silahla vurulmuş bulundu

İlçeye bağlı Mollamustafa köyü sakinleri, Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Sultan U'nun evde silahla vurulduğu yönünde jandarmaya ihbarda bulundu.

Eve gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede göğsünden tabancayla vurulduğu anlaşılan genç kızın öldüğünü belirledi.

Yakınlarınca intihar ettiği öne sürülen genç kızın ölümüne ilişkin jandarma ekiplerince ev ve çevresinde inceleme yapıldı.

İncelemeler sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabancayı evin bitişiğindeki garajda bulan jandarma, genç kızın cesedini otopsi yapılması için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

CİNAYET İHTİMALİ VAR

Sultan U'nun öldürülmüş olabileceği ihtimalini de değerlendiren jandarma olaya ilişkin genç kızın annesi Aslı U, ağabeyleri Cafer ve Musa U'yu gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.