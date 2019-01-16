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’de fırtına ağaçları devirdi, mezar taşlarını yerinden oynattı

'nın ilçesinde fırtına, mezarlıkta bulunan iki çam ağacını devirdi. Devrilen ağaçların kökleri mezar taşlarını yerinden oynattı. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü fırtınada mahallede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 10:21
Kemer’de fırtına ağaçları devirdi, mezar taşlarını yerinden oynattı

Kuzdere Mahallesi'ndeki Tekke Mezarlığı'nda bulunan iki adet asırlık çam ağacı, saat 17.00 sıralarında fırtına sebebiyle büyük bir gürültüyle devrildi. Ağaçlardan biri caddenin karşı tarafındaki elektrik tellerinin üzerine düşerek telleri kopardı. Bahçeye devrilen diğer elektrik direği de civardaki bazı konutlara giden elektrik tellerini kopardı. Çamlar telefon direklerinin de devrilmesine neden olurken, köklerinden sökülen ağaçlar mezar taşlarını yerinden oynattı.

Ağaçlar, Kemer Belediyesi ekipleri tarafından parçalara ayrılarak temizlendi. Bölgeye uzun süre elektrik verilemezken, bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

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Kemer’de fırtına ağaçları devirdi, mezar taşlarını yerinden oynattı
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