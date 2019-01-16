Keşan’da dehşete düşüren cinayet

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Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda bir gazeteye sarılı halde bulunan kesik kol, bir aydır kayıp olan dansöz Didem Uslu'ya ait çıktı. Dün yapılan aramada Uslu'nun baş kısmı dahil vücudunun önemli bir bölümü bulunurken dehşete düşüren olay daha önce sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından parçalanarak çöpe atılan Münevver Karabulut vakasını akıllara getirdi. Vahşice katledilen Didem Uslu ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Keşan'daki bir gece kulübünde oryantal olarak sahne alan Uslu'nun annesi ve üvey babasıyla ilçede yaşadığı öğrenildi. Uslu'nun, evcil köpeği yüzünden daha önce oturduğu apartmandan taşınmak zorunda kaldığı, aynı mahallede başka bir apartmana taşındığı belirtildi.Uslu'nun üvey babasının ilçede bir restoranda dönerci ustası olarak çalıştığı, ancak iş yerinin kapanmasının ardından işsiz kaldığı kaydedildi. Ailenin Didem Uslu'nun Keşan'da çalışmaya başlamasıyla birlikte Eskişehir'den ilçeye geldiği öğrenildi. Uslu'nun kardeşi Özlem Uslu "Haberlerin yalan olmasını ümit ediyoruz" dedi. Öte yandan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, kaydedilirken henüz gözaltına alınan kimse olmadığı kaydedildi. Olayın duyulmasıyla birlikte Didem Uslu'nun arkadaşları sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. Uslu'nun öldürülmesi ilçedeki gece kulüplerinde çalışan diğer kadınlar arasında da tadirginliğe neden oldu. Uslu yaklaşık bir ay önce ailesiyle kavga edip evden ayrılmış, 3 gün sonra ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu.