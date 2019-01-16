Köpeğini 32 bin TL’lik battaniyeye sardı

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Vıctorıa Beckham geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla, köpekleri Olive'e de ultra lüks bir hayat yaşattıklarını gösterdi. Fotoğrafta Victoria Beckham'ın eşi David Beckham, 4 yıl önce sahiplendikleri Olive ile Louis Viutton marka battaniyeye sarılıp uyurken görülüyor. İngiliz medyası battaniyenin 4 bin 600 Sterlin (32 bin 300 TL) olduğunu belirtirken, çift daha önce de Olive'i yürüyüşe çıkarması için evcil hayvan eğitmeni Barry Karacostas'a emanet etmişti. İngiliz magazin basını çiftin yürüyüşün bir saati için 210 TL ödediğini duyurmuştu. DIŞ HABERLER