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Mayıs’ta 4’üncü çocukları doğacak

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Giriş Tarihi: 16.1.2019
Mayıs’ta 4’üncü çocukları doğacak
Kim Kardaşyan ve müzisyen eşi Kanye West, mayıs ayında 4'üncü çocuklarını kucaklarına alacak. Çift taşıyıcı anneden ikinci kez çocuk sahibi olacak. E! News sitesi 11 aylık kızları Chicago'yu taşıyıcı annenin dünyaya getirdiğini hatırlatarak, iki kız-iki erkek dört çocuk isteyen çiftin aynı yöntemle yeni bir bebek sahibi olacağını, bu kez farklı bir taşıyıcı annenin çocuğa doğum yapacağını bildirdi. Magazin sitesi, taşıyıcı annenin sağlığının iyi olduğunu ve mayıs ayında bir erkek çocuğun dünyaya gelmesinin beklendiğini duyurdu.
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