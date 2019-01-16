Müge Anlı kayıp kardeşleri kavuşturdu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye gündemine oturan aile hikâyelerinin yer aldığı atv'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu sefer 42 yıldır süren kardeş hasretini sonlandırdı. İstanbul Sirkeci Tren Garı'nda 25 Haziran 1976'da terk edilen iki kardeş bir süre Darülaceze'de kaldı. Çocuklardan Temel Genç (48) evlatlık verildiği için ablasından ayrıldı. Ne anne ne babasıyla ne de ablasıyla bir daha karşılaşmayan Temel Genç, bu hasretin sona ermesi için önceki gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Henüz yarım saat bile geçmeden müjdeli haber geldi. Temel Genç'in ablası bulundu. Anlı, abla Melahat Ilgaz'ı (50) stüdyoya davet etti. İki kardeşin ayrılığı stüdyoda son buldu. Bu sırada programa yapılan ihbarlarla iki kardeş, Rize'de yaşayan iki öz kardeşleri daha olduğunu öğrendi. İki kardeş, canlı yayında dün ilk defa ablaları Solmaz Gökdemir (54) ve kardeşleri Şenol Azizağaoğlu (46) ile kavuştu.İki kardeşin babalarının ise Artvin'de yaşadığı ortaya çıktı. Yayına bağlanan baba Yücel Azizağaoğlu, Artvin'de bir bankada hizmet görevlisiyken İzmit'e tayini çıktığını anlattı. Bir gün Temel ve Melahat'i gara bıraktığını söyledi. Baba eşi Meriye Azizağaoğlu'na ise "Çocukları sosyal hizmetlere verdim" demekle yetindi. İki çocuğunun üzüntüsüne dayanamayan anne 6 yıl sonra vefat etti.Babaları Melahat Ilgaz ve Temel Genç'i Sirkeci Tren Garı'nda 42 yıl önce terk etmişti. Garda bulunan iki çocuk gazetelere haber olmuştu.