Ovacık -30'u gördü

BUGÜN NELER OLDU

Günlerdir yağan kar, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer yer 3 metreye ulaştı. Kent adeta kara gömülürken, binalar görünmez hale geldi. Sıcaklığın, geceleri eksi 30 dereceye kadar düştüğü Ovacık'ta vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Evlerinin önlerinde küreklerle karların arasından yol açan vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir kış mevsiminin yaşandığını dile getirdi. Evi kardan kaybolan Nuri Sürgün, "Çok sıkıntı yaşıyoruz. Evimiz tek katlı. Balkonlardan kar ata ata bıktık. Bacalarımız kardan yıkılmak üzere" dedi. Fatma Sayan ise, "Bu yıl kış çok zor geçiyor. Üç metreye yakın kar yağdı. Soğuk olduğu için dışarı çıkamıyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul'dan memleketine gelen Taylan Demirci de "Erken dönecektim ancak kış mevsiminin bu kadar güzel olduğunu görünce kaldım. Uzun yıllardır böyle bir kış görmediğim için epeyce özlemiştim" dedi. Kar kalınlıkları Bitlis'te 1.5 metreye, Muş'ta ise 1 metre 10 santimetreye ulaştı. Bayburt'ta fırtına nedeniyle Saruhan ve Ozansu istikametinde mahsur kalan 25'i öğrenci toplam 40 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.Bitlis Tatvan'da Abdurrahim Güler (47), 6 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sivas- Erzincan yolu, Bingöl-Erzurum yolu, İzmir-Ankara, Uşak-Kütahya, Uşak- Denizli, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ile Denizli-Antalya karayollarında ulaşım aksadı. Bolu, Düzce, Kütahya, Kahramanmaraş'ın Nurhak, Çağlayancerit, Elbistan ve Andırın, Bitlis'in Hizan ve Mutki, Adıyaman'ın Besni ilçelerinde okullar tatil edildi. Boluspor-GS kupa maçı ertelendi.