Son dakika: 17 Ocak Perşembe günü tatil olan iller belli oldu! Okullar tatil mi?

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışları hem sürücülere hem vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Ulaşımda ve günlük hayatta aksamalara neden olan kar yağışlarının ardından valiliklerden okul tatil haberlerine ilişkin son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Bugün yurdun bir çok yerinde tatil olan okulların ardından öğrenciler internet üzerinden "Okullar tatil mi" "Yarın okullar tatil mi" sorusunu araştırıyor. Tatil haberleri geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz. 17 Ocak Perşembe hangi illerde okullar tatil?