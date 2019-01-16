Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: 17 Ocak Perşembe günü tatil olan iller belli oldu! Okullar tatil mi?

Son dakika: Perşembe günü tatil olan iller belli oldu! Okullar tatil mi?

haberlerine son dakika bir yenisi daha eklendi. Türkiye genelinde etkili olan kar yağışlarının ardından öğrenciler ve veliler internet üzerinden "Okullar tatil mi" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Valiliklerden gelecek olan okul tatil haberlerine ilişkin ilk haber az önce geldi. Kar yağışlarının ulaşımda da aksamalara neden olmasının ardından o ilimizin valiliğinden açıklama gelerek okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Peki yarın Perşembe ? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 17:10
Son dakika: 17 Ocak Perşembe günü tatil olan iller belli oldu! Okullar tatil mi?

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışları hem sürücülere hem vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Ulaşımda ve günlük hayatta aksamalara neden olan kar yağışlarının ardından valiliklerden okul tatil haberlerine ilişkin son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Bugün yurdun bir çok yerinde tatil olan okulların ardından öğrenciler internet üzerinden "Okullar tatil mi" "Yarın okullar tatil mi" sorusunu araştırıyor. Tatil haberleri geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz. 17 Ocak Perşembe hangi illerde okullar tatil?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 17 Ocak Perşembe günü tatil olan iller belli oldu! Okullar tatil mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN