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Trafikte tartıştığı savcıya bıçak çekti, kayıplara karıştı

Bakırköy'de bir kişi, trafikte tartıştığı Edremit Feyzoğlu'na bıçak çekerek, tehdit etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 13:43
Trafikte tartıştığı savcıya bıçak çekti, kayıplara karıştı

Savcı Feyzoğlu, olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi oldu. Olay bugün öğle saatlerinde İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle gezmeye çıkan Edremit Savcısı Gökhan Feyzoğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında trafikte tartışma çıktı. Aracından inen ve bıçağını çeken kişi, tartıştığı savcı Feyzoğlu'na "Sizi keserim, delik deşik ederim" diyerek tehdit etti, ardından da aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu annesiyle Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti ve şikayette bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Trafikte tartıştığı savcıya bıçak çekti, kayıplara karıştı
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