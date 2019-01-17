40 yaş üstü erkekleri erotik sohbetlerle tuzağa düşürdüler

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, profil ve fotoğraf galerisinde kadın fotoğrafları olan bir kişiyle sohbetleri sırasında cinsel içerikli videolarını gönderdiğini, daha sonra da bu kişinin şantajına maruz kaldığını söyledi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Siber Şube ekipleri araştırma başlattı.

İlk tespitlere göre, çete yaşları 18 ile 22 arasında değişen 1'i kadın 4 gençten oluşuyordu. Çete üyeleri, Facebook'ta farklı kadın isimleri adına sahte hesap oluşturuyordu. Bu hesaplara model ve güzel kadınlara ait hesaplardan fotoğraflar yerleştiriyordu. Daha sonra da yaşları 40'ın üzerindeki erkeklere mesajlar atarak bağlantıya geçiyordu. Sohbetlerde olgun erkeklerden hoşlandıklarına vurgu yapıyorlardı. Sohbeti Facebook Messenger, Snapchat ve Skype benzeri sohbet programları üzerinden devam ettiriyorlardı. Ağlarına düşürdükleri kişilere sosyal medyadan elde ettikleri erotik görüntü ve video gönderirken, hedef kişiden de kendileriyle ilgili cinsel içerikli görüntü ve fotoğraf istiyorlardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Cinsel içerikli video ve fotoğrafın gönderilmesinin ardından şantaj başlıyordu. Parayı vermek istemeyenler aile üyeleriyle tehdit ediliyordu. Görüntü ve fotoğrafları aile üyelerine göndermekle tehdit devam ediyordu. Çete binlerce kişiden 200 ile bin TL arasında para alıyordu. Para veren kişiler tekrar tekrar şantaja maruz kalarak paraları alınıyordu. Polis, mağdur olan çok sayıda kişinin ailelerinden çekindikleri ya da istenen rakamın çok yüksek olmaması nedeniyle şikayetçi olmayı seçmediğini belirledi. Yapılan tespitlerin ardından operasyon kararı alındı.

Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlediği operasyonda, Kerim T.,(18) Umut C.,(19) Hakan K.,(22) ve Ayfer D'yi(20) Esenyurt'ta aileleriyle kaldıkları evlerde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. Bilgisayarlarında yapılan incelemede binlerce kişiye ait bilgiler çıktı. Çetenin vurgun paralarıyla çektikleri 'Akıyoss' adını verdikleri videoda bulundu.

Çete üyelerinin vurgun paralarıyla tekne gezintileri yaptıkları, eğlence mekanlarında paraları harcadıkları ve lüks bir yaşam sürdükleri belirlendi. Kerim T'nin bir bilişim lisesinde öğrenci, Ayfer D'nin garson, Hakan K'nın hemşire olduğu belirlenirken, Emniyetteki sorgusunun ardından 'Şantaj' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla savcılığa çıkarılan 4 kişi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 4 kişi hakkında adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı. (Hürriyet)